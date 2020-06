Procurador identifica assassino de antigo primeiro-ministro sueco Olof Palme e fecha caso 34 anos depois

O procurador da Suécia identificou o assassino de antigo primeiro-ministro sueco, Olof Palme, e fecha caso 34 anos depois.A notícia foi esta quarta-feira avançada pela agência Reuters e dá conta que foi Stig Engstrom, um designer gráfico, o responsável pelo homicídio do primeiro-ministro sueco Olof Palme em 1986, afirmou esta quarta-feira o procurador Krister Petersson.Palme foi morto a tiro em 28 de fevereiro de 1986, em Estocolmo, depois de sair do cinema com a mulher, Lisbeth Palme. A Suécia abandonou hoje a investigação do assassinato.