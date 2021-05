Procurador recua e diz precisar de mais tempo para provar envolvimento de Brueckner no desaparecimento de Maddie

Faz esta quarta-feira um ano que autoridades alemãs identificaram Christian Brueckner como o único suspeito do rapto e morte da menina inglesa.



Porém, durante todo este tempo, os pais de Maddie continuam sem qualquer contacto ou resposta por parte dos investigadores da Alemanha.





Já o procurador alemão Christian Wolters, que muito tem dito nos últimos tempos à comunicação social, e que chegou mesmo a garantir que iria pôr fim ao mistério de 14 anos até ao final deste mesmo ano, diz agora que para constituir todas as provas vai precisar de mais tempo.O jornal britânico Sunday Mirror questionou o procurador sobre se a equipa de investigadores alguma vez tinha contactado os pais de Maddie McCann e, este homem, garantiu que, até agora, ninguém da sua equipa tinha falado com Kate ou com Gerry.Agora o procurador altera o discurso que vinha a ter até então, e diz mesmo que "não quer saber das críticas de quem não acredita nesta investigação" e que, neste momento as autoridades alemãs estão fortemente "empenhadas em resolver o mistério do desaparecimento e que não vão ser apressadas".O mesmo procurador diz mesmo que "a qualidade vem primeiro do que a pressa".