Prodígio que ia terminar a universidade com nove anos desistiu dos estudos

Laurent Simons, o pequeno prodígio belga que ia licenciar-se em engenharia eletrónica na Universidade Técnica de Eindhoven, na Holanda, com apenas nove anos, desistiu dos estudos.A insituição de ensino onde estudava propôs que adiasse a conclusão da licenciatura até meados de 2020, mas o menino não gostou da ideia... nem os pais.O fim dos seus estudos estava agendado para este mês, mas os professores consideraram que avançar tão rapidamente quanto fazia Laurent "não seria bom para o seu desenvolvimento inteletual", mesmo tendo em conta o seu percurso pouco habitual.

A justificação dos docentes prende-se com a quantidade de exames pelos quais teria de passar antes de cumprir o seu 10.º aniversário, a 26 de dezembro, para que cumprisse o objetivo de se licenciar com nove anos.



Os pais desvalorizaram a opinião dos professores e foram mais longe. Denunciaram "pressões e até a sugestão [por parte da faculdade] de que os serviços de proteção à criança pudessem intervir" caso continuassem a insistir na data inicial - em dezembro - para a obtenção do diploma.



Segundo a mãe, a reitoria questionou a decisão dos pais em querer que o menino acabasse os estudos daquela forma levantando a questão da pressão exercida sobre a criança de nove anos. O pai não muda de ideiais e deixou claro o seu desejo de que o filho obtivesse o diploma aos nove anos.

Os pais acreditam que o menino iria "beneficiar da continuidade para que seu talento especial se desenvolvesse bem no futuro", mas o pai decidiu não aceitar as indicações da universidade e optou por retirar a criança da universidade.

Enquanto os amigos jogam à apanhada no recreio da escola primária, Laurent Simons, de nove anos, desenhava circuitos elétricos no laboratório da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda.O pequeno génio estava prestes a terminar o curso de Engenharia Elétrica em tempo recorde de nove meses, isto depois de ter ‘despachado’ o ensino primário, básico e secundário em menos de três anos.