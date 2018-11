Professora amealha mais de 20 mil euros a fingir ter cancro de pele

Campanha de financiamento coletivo enganou amigos e parentes.

14:46

Uma mulher de 25 anos que vive em Whiston, no Reino Unido, simulou ter cancro de pele e conseguiu arrecadar mais de 20 mil euros em doações numa página de financiamento coletivo onde pedia ajuda dos internautas para pagar "tratamentos alternativos".

A professora de escola secundária Keera Brayford enganou os amigos, parentes e até mesmo alunos com a triste história em que dizia ter três tumores inoperáveis e que a quimioterapia deixava-a ainda mais doente, avança o jornal The Sun.

O dinheiro, na verdade, foi usado para pagar contas de cartão de crédito e comprar roupas na internet.

"Cancro não tem uma cara até ser a sua ou de alguém que você conhece", tinha escrito na página criada no portal de crowdfunding Just Giving. Na descrição, a mulher também afirmava que "Keera sempre põe os outros em primeiro lugar".

A fraude foi descoberta quando os colegas da escola The Sutton Academy suspeitaram que a professora usava os computadores da escola que trabalhava para criar falsas notas de médicos.

No entanto, mesmo quando a polícia a confrontou, Brayford continuou a fingir. Apenas quando as autoridades a confrontaram com as notas do sistema de saúde, admitiu o golpe.

Keera foi condenada a dois anos de prisão no julgamento.