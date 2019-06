Professora com síndrome de Down fascina crianças na Argentina

Noellia Garella é a primeira professora com síndrome de Down na Argentina, América do Sul. Atualmente, é responsável por mais de 150 crianças num jardim infantil.

A primeira professora com síndrome de Down, conseguiu pôr de lado preconceitos e estereótipos da sociedade e mostrou as capacidades que pessoas com esta condição apresentam.

Foi no centro infantil de ‘Capullitos’, que a mulher de 33 anos viu o sonho de infância a ser realizado. Hoje em dia, é vista como um exemplo de inspiração por colegas de trabalho, pais e crianças.

A história da professora com síndrome de Down tem sido uma inspiração, por todo o mundo, que esta condição não proíbe as pessoas de estudar, aprender e arranjar um emprego.