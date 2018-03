Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora de 41 anos investigada por fazer sexo com aluna menor

Imagens intimas entre a docente e a estudante de 17 anos foram divulgadas na Internet.

11:08

Uma professora de 41 anos está a ser investigada pelas autoridades por ser suspeita de ter tido um caso com uma aluna menor de idade, em Borovichi, na Rússia. Tudo começou quando algumas imagens intimas entre as duas foram divulgadas anonimamente na Internet.



Irina Ibragimkhalimova surge em imagens íntimas com Valeria Fedorova, atualmente de 18 anos. De acordo com o Daily Mail, a jovem ainda teria 17 anos na altura em que as tuas mantinham um alegado envolvimento amoroso.



Para além das fotografias explícitas, as autoridades também encontraram mensagens trocadas entre as duas mulheres que levam a crer que existia uma relação amorosa entre as duas. O caso está a ser investigado pelo comité de investigação da Rússia.



"A Valeria e a sua professora são suspeitas de terem mantido um caso sexual, algo que é sustentado também pelas provas recolhidas nas redes sociais de cada uma. Capturas de ecrã mostram que ambas publicavam várias fotografias juntas, abraçadas e a beijarem-se no rosto", escreveu um jornal local acerca do caso.



A jovem Valeria alega que as fotografias divulgadas não são reais e que foram alteradas com recurso a um programa de edição de imagem como o Photoshop. Já Irina preferiu remeter-se ao silêncio.



"A Irina é uma boa amiga para os seus alunos e sempre foi assim desde que começou a dar aulas. Não é de agora", afirmou uma colega da docente em sua defesa.



Tanto a professora - que tem um filho adulto - e a jovem estudante apagaram as suas contas nas redes sociais. Admitiram ter uma relação de amizade, mas nada mais do que isso. A investigação continua em curso.