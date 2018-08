Haylie Smart, de 29 anos, está acusada de ter um relacionamento com o jovem de 17 anos, nos Estados Unidos.

Haylie Smart, uma professora 29 anos, foi acusada de violação depois de fazer sexo com um aluno de 17 anos, na sala de aula da escola onde trabalhava, nos Estados Unidos.

A professora foi acusada de ter sexo com o aluno depois da aula. No entanto as relações também decorreram na casa de Haylie e na escola, durante as férias escolares.

De acordo com o DailyStar, a professora era muito carinhosa com o jovem mesmo na presença de outros colegas.