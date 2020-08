Professora grávida morta por amiga que lhe arrancou bebé do ventre

Uma professora brasileira de 24 anos, grávida de oito meses, foi atraída a uma armadilha por uma suposta amiga e teve o bebé arrancado do ventre. Flávia Godinho Mafra, sepultada no sábado, foi encontrada morta no dia anterior numa fábrica de cerâmica abandonada na cidade onde vivia, Canelinha, na Grande Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina.