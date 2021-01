Profissionais de saúde presos no trânsito administram vacinas Covid a condutores no meio da neve

Vários profissionais de saúde que regressavam de um posto de vacinação contra a Covid-19 numa zona rural em Oregon, nos EUA, ficaram presos no trânsito devido a uma tempestade de neve e tomaram a decisão de começar a vacinar os condutores que ali se encontravam retidos.A explicação para esta tomada de decisão é simples, as vacinas contra a Covid tinham validade de apenas seis horas. Depois de se aperceberem que o tempo que ficariam no trânsito colocaria em risco a validade das vacinas e o destino seguinte estar ainda a uma distância considerável, os profissionais decidiram começar a vacinar os condutores que se encontravam presos na neve.Os condutores eram abordados pelos profissionais de saúde que perguntavam se queriam ser vacinados contra a Covid-19. A maior parte acabou por achar piada à oferta e muitos dos condutores recusaram, segundo revela o The New York Times.Uma das funcionárias garantiu ainda assim que as seis doses que tinham disponíveis da vacina da Moderna acabaram por ser administradas a seis condutores que agradeceram o gesto.