Protestos em Londres contra novas medidas para travar Covid-19

Milhares de pessoas juntaram-se este sábado em Trafalgar Square, Londres, no Reino Unido, para protestar contra as novas medidas de restrição impostas para conter a disseminação da Covid-19 e contra a vacinação em massa. Os manifestantes acabaram por se envolver em confrontos com a polícia quando lhes foi pedido para dispersarem. Alguns bloquearam mesmo a passagem da polícia para impedir detenções. No entanto, de acordo com as autoridades, 32 pessoas acabaram por ser detidas.



Vários manifestantes seguravam cartazes em que se podia ler “isto agora é tirania”, ou que que a Covid-19 é uma “farsa”, enquanto outros entoavam a palavra liberdade. Em comunicado, a polícia britânica afirmou que os manifestantes estavam a colocar-se “ a si mesmos e a outros em risco” pedindo ainda que dispersassem imediatamente ou corriam o risco de ser presos. Muitas das pessoas que participaram nos protestos no centro de Londres não usaram máscara nem cumpriram com o distanciamento social.



