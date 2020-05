Brasil já é o segundo país com mais casos de coronavírus

O Brasil, onde a pandemia está numa curva ascendente, ultrapassou a Rússia e tornou-se o segundo país com mais casos de coronavírus. Os dados foram divulgados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, que monitoriza os casos em todo o mundo. Os dados referentes a sexta-feira mostram que o Brasil tinha nesse dia 330 890 infetados com Covid-19, contra 326 448 da Rússia.Em primeiro lugar entre os países com mais casos continuavam os Estados Unidos, com 1 598 631 infetados. O Brasil passou a Rússia ao registar 20 803 novos casos de quinta para sexta, novo recorde de infetados num único período de 24 horas. O país também é um dos campeões de mortalidade pelo coronavírus, registando até este sábado mais de 21 mil vítimas, segundo o levantamento parcial das secretarias de Saúde dos 27 estados.São Paulo, que é o epicentro do vírus no Brasil, concentrava 5773 vítimas mortais e 76 871 casos positivos de infeção, sendo seguido pelo estado do Ceará, que contabilizava 2251 óbitos e 34 573 pessoas infetadas. Já o terceiro estado com maior número de casos confirmados é o Rio de Janeiro, com um total de 33 589 casos de infeção e 3657 mortes.O ex-ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, afirmou este sábado ter recusado um convite para ser conselheiro do Ministério da Saúde. Segundo Teich, que se demitiu da posição de ministro no dia 15 deste mês, não seria coerente aceitar o cargo. O convite foi feito por Eduardo Pazuello, o atual ministro interino da Saúde.Moçambique registou mais quatro casos positivos de infeção, elevando o total de casos para 168, não havendo até ao momento qualquer vítima mortal no país. Segundo o Ministério da Saúde, dos novos infetados dois são cidadãos moçambicanos e os restantes zambianos e encontram-se todos em isolamento domiciliar. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, já admitiu endurecer as medidas depois do incumprimento de algumas restrições.O número de infeções pelo novo coronavírus em São Tomé e Príncipe subiu para 282, com o registo de 13 novos casos positivos, com base nos testes rápidos, indicou o Ministério da Saúde. De acordo com a porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, duplicou o número de internamentos no centro de isolamento por Covid-19, passando de sete para 14 pacientes. Outras sete pessoas encontram-se internadas no serviço sintomático respiratório.O coordenador da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19, Pedro Sebastião, garantiu em Luanda que o país aguarda por mais dois hospitais de campanha. Já sobre a eventual adoção do estado de calamidade (em vez do estado de emergência), afirmou "tudo indicar" que é possível caminhar nesse sentido.O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que a recuperação de todos os doentes com Covid-19 na Boa Vista é "uma batalha ganha", mas ainda falta vencer a "guerra", pelo que apela à proteção sanitária. Ulisses Correia e Silva disse que a ilha, sem casos desde 27 de abril, "está de parabéns", em particular a população.Pela primeira vez desde o início da pandemia, a China não registou novos casos confirmados no último dia. As autoridades referiram, no entanto, que foram detetados dois casos suspeitos, um em Xangai e outro na província de Jilin.Os museus do Vaticano vão abrir a 1 de junho, sendo obrigatório o uso de máscara e a verificação da temperatura à entrada. Durante as visitas estará presente uma equipa médica e as taxas de emissão antecipadas de bilhetes estão dispensadas.A Dinamarca e a Finlândia planeiam reabrir as universidades até ao outono, enquanto que a Noruega e a Suécia ainda não decidiram. Na Islândia as universidades abriram dia 4 de maio, quando se iniciou a primeira fase do desconfinamento.Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália, pediu aos jovens que façam o teste à Covid-19 de modo a que se possam diminuir ainda mais as restrições impostas nos bares e restaurantes, e evitar uma segunda vaga de infeções.França anunciou que vai impor uma quarentena de 14 dias, a partir de 8 de junho, a quem chegue de Inglaterra. O país fará o mesmo aos passageiros que venham de qualquer país europeu que também imponha quarentena.Vários países do Médio Oriente e do Golfo Pérsico levantaram algumas restrições antes do começo do Ramadão, tendo-se refletido num aumento de novos casos e de mortes. Os governos voltaram agora a impor medidas restritas.A partir de dia 28 deste mês alguns comboios voltam ao normal funcionamento na Turquia, à medida que se diminuem as medidas de restrição no país. A Turkish Airlines, companhia aérea turca, já afirmou que vai evitar os cortes de funcionários.Na Alemanha foram diagnosticadas pelo menos sete pessoas que terão sido infetadas num restaurante, no estado da Baixa Saxónia, apenas alguns dias depois do levantamento de algumas restrições no país e da reabertura deste tipo de espaços.Foram identificados mais 21 novos casos de infeção no centro de detenção para migrantes de Semenyih, perto da capital Kuala Lumpur, na Malásia. No início da semana já tinham sido registados 60 novos casos noutro centro de detenção.Manifestantes juntaram-se este sábado em Madrid para protestar contra o governo de Pedro Sánchez, pedindo a sua demissão e a do vice-primeiro-ministro, Pablo Iglesias, devido à forma como estes têm lidado com a pandemia.

