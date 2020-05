Brasil ultrapassa as mil mortes por coronavírus por dia

O Brasil ultrapassou na terça-feira, pela primeira vez, a barreira das mil mortes diárias por Covid-19, ao registar um total de 1179 óbitos no espaço de 24 horas, sinal de que a pandemia continua a aumentar sem controlo no país. O anterior recorde diário de mortes era de 881, alcançado a 5 de maio.A trágica marca, que eleva para 18 130 o total de mortes, foi alcançada no dia em que o Brasil ultrapassou o Reino Unido e se tornou o terceiro país do Mundo com mais casos de coronavírus, 275 382, apenas atrás dos EUA e da Rússia.Segundo a maioria dos especialistas, a pandemia no Brasil ainda está longe de atingir o pico, apesar das tentativas de Jair Bolsonaro para minimizar a gravidade da situação, que levaram a maioria dos portugueses (86,3%) a considerar, numa sondagem Intercampus para a CM/CMTV e o ‘Negócios’, que o presidente brasileiro devia ser destituído.O Ministério da Saúde do Brasil, liderado interinamente pelo militar Eduardo Pazuello, emitiu um novo protocolo sobre o uso da cloroquina, recomendando a sua administração em pacientes com sintomas leves de infeção por coronavírus, tal como Bolsonaro exigia há meses. "O que é a democracia? Toma quem quiser... Quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma Tubaína", afirmou Bolsonaro, referindo-se a um popular refrigerante.O presidente norte-americano Donald Trump, aliado e ídolo de Bolsonaro, admitiu esta quarta-feira proibir a entrada de brasileiros nos EUA devido ao agravamento da pandemia no Brasil. "Não queremos que ninguém venha infetar o nosso povo", afirmou.O número total de infeções na Guiné-Bissau subiu esta quarta-feira para 1089, depois de terem sido registados mais 51 novos casos de pessoas com Covid-19. Já o número de vítimas mortais mantém-se em seis e o de recuperados em 42. O Centro de Operações de Emergência Médica informou que deverá haver mais recuperados, mas as autoridades estão à espera da chegada de material de laboratório para confirmar que as pessoas estão curadas.Cabo Verde confirmou mais 15 casos de pessoas infetadas na ilha de Santiago, elevando o número total de casos no país para 349. Dos novos casos, 14 foram identificados no concelho da Praia, o que eleva o total de infetados na capital para 282, sendo que outro caso foi identificado no concelho de Santa Cruz. Estes dados são relativos às amostras de 16 a 18 de maio, dado que no domingo e na segunda-feira não foram feitas análises.O Ministério da Saúde de Moçambique registou mais 10 casos positivos de infeção, elevando o total de casos no país para 156. Todos os novos doentes são cidadãos moçambicanos, dos quais nove apresentam sintomas leves a moderados e um não apresenta sintomas. Encontram-se todos em isolamento domiciliário.São Tomé e Príncipe registou mais uma vítima mortal, elevando para oito o número total de mortos no país, que regista já 251 casos de infeção. O Ministro da Saúde anunciou que o Governo enviou para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, 610 amostras, e que os resultados estão a chegar por partes ao país.O governo espanhol determinou o uso obrigatório de máscara por todos, incluindo crianças a partir dos seis anos, em todos os espaços públicos interiores e ao ar livre sempre que não seja possível manter a distância de segurança.As autoridades de saúde notaram um "comportamento diferente" do coronavírus nos recentes surtos registados na região de Jilin, nomeadamente, um período de incubação mais alargado e sem sintomas, o que pode dificultar deteção.A deteção de dois alunos contagiados com coronavírus forçou o adiamento da reabertura de 75 escolas secundárias na cidade sul-coreana de Incheon e veio dar razão aos pais e professores que dizem que ainda não é seguro voltar às aulas.O Luxemburgo iniciou esta semana uma campanha de testes em massa para detetar e isolar doentes assintomáticos para evitar uma segunda vaga. Os testes são voluntários mas o objetivo é testar todos os 600 mil habitantes do principado.Oitenta e sete por cento dos profissionais de saúde norte-americanos foram obrigados a reutilizar material individual de proteção como luvas, máscaras ou batas devido à falta de material nos hospitais, revela uma sondagem.O capitão Tom Moore, de 100 anos, que se tornou um herói nacional após angariar 36 milhões de euros para o Sistema Nacional de Saúde britânico caminhando à volta do seu jardim, vai ser ordenado cavaleiro pela rainha.Milhares de italianos estão a vender o seu ouro para sustentar a família devido às dificuldades económicas causadas pela pandemia. Lojas de compra de ouro registaram uma afluência muito acima do normal desde o início do desconfinamento.Os responsáveis por um centro comercial de Banguecoque, na Tailândia, tiveram a brilhante ideia de instalar pedais nos elevadores para evitar que os clientes usem os botões, evitando assim uma possível fonte de propagação do vírus.Obrigado a adaptar-se aos novos tempos, um circo húngaro transformou-se num ‘safari park’, permitindo aos visitantes passearem - de carro e mantendo a necessária distância de segurança - entre mais de uma centena de animais.Uma enfermeira russa foi repreendida pelos superiores por tratar os doentes de Covid-19 usando apenas uma bata de proteção transparente por cima da roupa interior. Enfermeira disse que estava "demasiado calor".

