Protestos marcam funeral de Shinzo Abe

OJapão despediu-se esta terça-feira do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado a tiro em julho, com um funeral de Estado que dividiu opiniões, principalmente devido ao seu elevado custo.Mais de 4300 convidados, incluindo a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, assistiram ao funeral de Estado, que decorreu na célebre Sala Budokan, em Tóquio, decorada com flores e um retrato do falecido chefe de Governo. A urna com as cinzas de Abe foi transportada pela viúva, Akie, vestida com um quimono negro.Milhares de apoiantes do falecido chefe de Governo encheram as ruas próximas para ver passar o cortejo fúnebre daquele que foi o primeiro-ministro que mais tempo esteve no cargo e a quem é atribuído o reforço do papel do Japão no plano internacional. No entanto, o seu legado não é consensual, e muitos criticam-no por afastar o país da sua tradicional postura pacifista e compactuar com as ligações entre o Partido Liberal Democrata e a Igreja da Unificação. Recorde-se que Abe foi assassinado por um antigo membro daquele grupo.Paralelamente às exéquias decorreram em Tóquio várias manifestações contra o funeral de Estado de Abe, principalmente devido ao seu custo exorbitante - mais de 12 milhões de euros - numa altura em que muitos japoneses enfrentam dificuldades económicas.