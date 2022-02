Próxima variante da Covid-19 pode ser muito mais mortífera, alertam cientistas

"A variante Ómicron não veio da variante Delta.

Veio de uma parte completamente diferente da árvore genealógica do vírus.

E como não sabemos de que parte da árvore genealógica do vírus uma nova variante virá, não podemos saber o quão patogénica pode ser.

Pode ser menos patogénica, mas pode, com a mesma facilidade, ser mais patogénica", disse ao The Guardian o epidemiologista Mark Woolhouse, da Universidade de Edimburgo."Uma nova variante pode ser ainda mais patogénica do que a variante Delta", acrescenta.Os alertas dos especialistas surgem numa altura em que Boris Johnson planeia anunciar, na próxima semana, o fim das últimas restrições contra a Covid-19 no Reino Unido.