Puigdemont acusado de terrorismo

O líder independentista catalão Carles Puigdemont foi esta segunda-feira acusado pela Audiência Nacional espanhola por “atos de terrorismo” relacionados com a atividade do grupo Tsunami Democrático, que levou a cabo vários protestos violentos na Catalunha em 2019. A acusação surge numa altura em que Puigdemont se encontra envolvido numa delicada negociação com o PSOE para apoiar a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro em troca de uma amnistia contra todos os envolvidos no processo independentista, incluindo pelos crimes agora visados pela Audiência Nacional.









