O líder independentista catalão, Carles Puigdemont, avisou este fim de semana que o preço do ‘sim’ do seu partido à investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro é um “acordo político para a resolução do conflito na Catalunha”, o que, no entender dos independentistas, passa por um referendo de autodeterminação e uma amnistia para todos os envolvidos na consulta ilegal de 2017, incluindo ele próprio.









Ver comentários