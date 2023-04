Putin convida Lula da Silva a visitar a Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma visita à Rússia, anunciou o Kremlin esta terça-feira.

O convite foi feito por Putin na semana passada em reunião com o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República do Brasil, Celso Amorim, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, numa conferência de imprensa.

Amorim destacou na segunda-feira, ao comentar o encontro com o líder russo, que não há "solução mágica" para o conflito na Ucrânia.