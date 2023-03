Putin diz que não estava "ansioso" por confrontos e que esperava resolução "pacífica"

O presidente russo assegurou este domingo que não desejava iniciar uma confrontação com a Ucrânia e que antecipava uma resolução "pacífica" das tensões com Kiev antes do começo de anos de conflito que levaram à invasão russa daquele país.

Putin voltou ao tema da anexação da Crimeia em 2014, um dos precedentes diretos do atual conflito armado, para afirmar que o seu país "simplesmente não podia dar uma espada ao povo da Crimeia quando este já estava a confrontar os nacionalistas".

A Rússia acabou por anexar a península ao seu território através de um decreto declarado ilegal por Kiev e os seus aliados.