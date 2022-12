Putin na Bielorrúsia para conversações com aliado Lukashenko

O Presidente russo, Vladimir Putin, está esta segunda-feira em Minsk para conversações com o seu homólogo da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, aliado do Kremlin na guerra com a Ucrânia que teme ataques concertados entre ambos.

Esta cimeira entre os dois chefes de Estado surge numa altura em que as autoridades ucranianas dizem temer a possibilidade de uma nova ofensiva russa sobre Kiev, nos primeiros meses de 2023, que seria lançada a partir de território bielorrusso, repetindo o cenário do início da invasão, em 24 de fevereiro.

Embora as tropas de Minsk não participem diretamente na guerra lançada por Moscovo, os militares russos têm usado o território bielorrusso para bombardear a vizinha Ucrânia, acusou por diversas vezes Kiev.