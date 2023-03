Putin promete entregar cereais a África se acordo não prosseguir dentro de dois meses

O Presidente russo, Vladimir Putin, prometeu hoje entregar cereais a África, se o acordo de exportação ucraniano não fosse continuado dentro de dois meses, na sequência da prorrogação anunciada no sábado pelo seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Se finalmente decidirmos não prolongar este acordo em 60 dias, então estamos prontos a entregar gratuitamente da Rússia todo o volume que tem sido destinado aos países mais necessitados de África nos últimos tempos", disse num discurso perante dirigentes africanos, em Moscovo.

E acrescentou que a Rússia estava "a cumprir conscienciosamente todas as suas obrigações, tanto no fornecimento de alimentos, fertilizantes, combustível e outros produtos críticos aos Estados do continente, ajudando assim a garantir a sua segurança alimentar e energética".