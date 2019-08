Quarenta pessoas detidas durante homenagem ao lusodescendente morto em França

Pelo menos 40 pessoas foram detidas na sequência de confrontos com a polícia francesa, na cidade de Nantes, após uma marcha contra a violência policial e de homenagem ao lusodescendente Steve Maia Caniço, de 24 anos, cujo corpo foi encontrado segunda-feira.Fontes policiais indicam que a marcha pacífica começou no local onde o corpo de Steve Caniço foi encontrado e seguiu até ao centro da cidade, onde ocorreram os confrontos. Alguns manifestantes encapuzados envolveram-se em desacatos com as autoridades, que responderam com canhões de água e gás lacrimogéneo.O lusodescendente desapareceu no final do mês de junho, após uma intervenção policial numa festa. Testemunhas relatam que a violência excessiva utilizada por parte da polícia para dispersar os jovens fez algumas pessoas caírem ao rio Loire, incluindo Steve Caniço.A descoberta do corpo na segunda-feira, 29 de julho, levou as autoridades a iniciarem uma investigação às circunstâncias da morte do jovem lusodescendente.