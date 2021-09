Quatro em cada 10 jovens receiam ter filhos devido às alterações climáticas, revela estudo

"Conheço muitas meninas, que perguntam se ainda faz sentido ter filhos. É uma pergunta simples, mas diz muito sobre a realidade climática em que vivemos. Nós, jovens, percebemos que apenas haver preocupação com a crise climática, não vai impedi-la. Por isso, transformámos a nossa ansiedade individual numa ação coletiva. E agora, lutamos em todos os lugares: nas ruas, nos tribunais

, dentro e fora de instituições, em todo o mundo. No entanto, os governos ainda falham para connosco, já que as emissões estão a escalar para níveis nunca antes vistos. A resposta apropriada a este estudo seria os governos começarem a agir como prometeram que fariam".

"Cresci com medo de me afogar no meu próprio quarto.

A sociedade diz-me que essa ansiedade é um medo irracional e que precisa de ser superado, que a meditação e mecanismos saudáveis de superação irão consertar o que sinto", acrescentou ainda que, "no seu cerne, a nossa ansiedade climática vem do sentimento profundo de traição por causa da falta de ação do governo. Para realmente abordar a crescente ansiedade climática, precisamos de justiça."

Caroline Hickman, co-autora principal do estudo afirma que "este estudo pinta um quadro horrível da ansiedade climática generalizada nas crianças e jovens. S

ugere, pela primeira vez, que os altos níveis de sofrimento psicológico da juventude estão ligados à inação do governo.

A ansiedade dos nossos filhos é uma reação totalmente racional, dadas as respostas inadequadas dos governos às mudanças climáticas.

"Seis anos após o acordo de Paris, devemos abrir os olhos para a violência das mudanças climáticas, para o seu impacto no nosso planeta, mas também para a saúde mental dos nossos jovens, como mostra este estudo alarmante.

Devemos agir com urgência e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para dar um futuro às gerações mais jovens ".

