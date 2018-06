Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de avião em Madagáscar faz cinco mortos

As causas do acidente são ainda desconhecidas.

18:47

Um avião pertencente a uma empresa privada caiu esta segunda-feira em Antananarivo. A bordo estavam cinco passageiros que morreram com a queda, segundo a Aviação Civil de Madagáscar num comunicado.



O aparelho Piper PA 31, operado pela Madagáscar Trans Air, caiu nos subúrbios ocidentais da cidade.



"Infelizmente, todos os ocupantes morreram neste acidente", lê-se no comunicado.



O avião estava num voo de treino nas imediações do aeródromo de Ivato, no principal aeroporto de Antananarivo.



"Uma investigação regulamentar foi lançada pela equipe do Departamento de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação Civil", disse a Aviação Civil de Madagáscar.