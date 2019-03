Queda de avião na Colômbia mata pelo menos 12 pessoas

Aeronave fazia a ligação entre duas cidades do centro do país quando declarou emergência em pleno voo.

19:28

Um avião de passageiros despenhou-se este sábado na Colômbia, matando pelo menos 12 pessoas.



Segundo avança o site Noticias Caracol, a aeronave, um DC3 da companhia Laser fazia a ligação entre San José del Guaviare e Villavicencio, no centro do país, tendo caído perto do aeroporto de destino.





#ÚltimaHora Un avión DC3 HK2494 con 12 ocupantes se vino a tierra San Carlos de Guaroa y San Martín, la aeronave venía de San José del Guaviare a viilao, se ha conocido que una de sus ocupantes era la alcaldesa del municipio de Taraira - Vaupes Doris Lizeth Villegas Chará. pic.twitter.com/uYILpubgoY — Camioneros de Colombia (@manfrip_74) March 9, 2019





A aeronave declarou emergência em pleno voo, mas não conseguiu chegar a uma pista e acabou por se despenhar, pelas 10h40 locais (15h40 em Lisboa).



O avião tem capacidade para 30 passageiros, mas os media local dizem que só estariam a bordo 12 pessoas. Não há notícias de sobreviventes.







A RCN Radio avança que na aeronave seguia a autarca do município de Taraira, Dors Villegas, que viajava com o marido e a filha. Entre os mortos estão também o piloto Jaime Carrillo, o co-piloto Jaime Herrera e o técnico Alex Moreno.



A Aeronautica Civil emitiu nas redes sociais um comunicado sobre o acidente.