Quer enviar o seu nome para Marte? Há uma lista de espera com vários milhões

A missão 'Perseverance' da NASA aterrou na passada semana em Marte, com sucesso, e na bagagem levava o nome de quase 11 milhões de pessoas.Agora, a NASA abriu novamente as portas a que o nome de qualquer pessoa possa fazer parte da próxima viagem a Marte. Para uma futura missão, estão inscritos já mais de 11 mil portugueses. Mas são os filipinos, com mais de dois milhões de inscritos, que lideram a lista de 'pré-reservas'.A inscrição pode ser feita através do site Send Your Name to Mars . Mais de cinco milhões de pessoas já reservaram o lugar na próxima viagem a Marte.