Quinta que faz criação de patos deteta caso de gripe das aves em França

vicultura

A França detetou um caso de gripe das aves numa quinta de criação de patos no sudoeste do país, avança a Reuters.Ainda não é claro se o caso é a forma altamente contagiosa do vírus, disse esta segunda-feira o representante da indústria de foie gras.Caso isto se confirme, este será o primeiro surto da gripe das aves do ano.A doença tem se espalhado rapidamente na Europa, colocando a aem alerta, após surtos anteriores terem levado ao abate de milhões de aves.O caso foi descoberto na sexta-feira numa quinta com cerca de seis mil patos, alimentados à força, uma técnica usada para fazer foie gras, na cidade de Benesse-Maremne, informou a diretora do Comité Interprofissional de Foie Gras Palmipeds, Marie-Pierre Pe.