Pela primeira vez desde a sua criação, há dez anos, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) elegeu um presidente da câmara, ao vencer as eleições na cidade de Sonneberg, no estado da Turíngia, no Centro da Alemanha.Robert Sesselmann foi eleito com 52,8% dos votos, sendo seguido do cristão democrata da CDU Jürgen Köpper, com 47,2% dos votos.O líder da AfD na Turíngia, Björn Höcke, integra o braço mais radical e anti-imigração do partido.