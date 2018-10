Raio atinge avião e obriga a aterragem de emergência no Brasil

Aeronave levava 70 pessoas a bordo num voo doméstico.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:03

Um avião da companhia aérea brasileira Azul Linhas Aéreas com 70 passageiros foi atingido esta terça-feira por um raio durante o voo e teve de realizar uma aterragem de emergência. Houve pânico a bordo mas todos os passageiros e tripulantes escaparam ilesos ao incidente.

O avião descolou do aeroporto da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado da Bahia, às 7h40 locais, 11h40 em Lisboa, rumo a Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Aproximadamente 40 minutos após levantar voo, foi atingido pelo raio quando atravessava uma área de nuvens e instabilidade.

Passageiros que iam na janela relatam que, quando o raio atingiu a aeronave, ouviu-se um som muito forte e foram vistas faíscas e depois fogo. O piloto avisou que o avião tinha sido atingido por um raio mas que estava tudo sob controlo, o que não evitou no entanto que alguns passageiros se desesperassem.

O comandante, apesar de tentar acalmar os passageiros, percebeu que o raio tinha provocado alguns problemas técnicos e decidiu fazer uma aterragem antecipada na cidade de Montes Claros, já no estado de Minas Gerais, onde a aeronave pousou sem problemas.



Os passageiros foram depois levados pela companhia aérea em autocarros até Belo Horizonte, e a Azul Linhas Aéreas divulgou um comunicado em que afirmou que a decisão do piloto foi a mais acertada, para garantir segurança absoluta a todos a bordo.