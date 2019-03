Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 14 anos morre esfaqueado por causa de sobremesa de chocolate

Menor agredido por colega na sequência de uma discussão sobre um brownie, em Houston, EUA.

08:36

Um rapaz de 14 anos morreu esfaqueado por um colega, que se encontra em fuga, na sequência de uma violenta discussão sobre uma sobremesa, nomeadamente um brownie, em Houston, nos Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa internacional, o jovem levou uma facada no olho depois de uma discussão que começou depois das aulas, em frente a uma loja perto da escola Jane Long Academy, no sudoeste de Houston.



De acordo com a polícia local, o rapaz não parou de agredir violentamente o colega quando chegou a ambulância. Continuou a agredi-lo até ser travado e a vítima ser transportada para o hospital.



A identidade tanto do agressor como da vítima não foi divulgada.