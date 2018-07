Rapaz tailandês recebe telemóvel depois de festejar aniversário na gruta

Dom voltou a casa 26 dias depois de desaparecer.

Duangpetch Promthep – chamado habitualmente por Dom – conta que tinha uma grande refeição preparada e inclusive um bolo de aniversário à sua espera em casa depois de ter celebrado o 13º aniversário na gruta, um dia depois de ter sido encontrado pelos mergulhadores. Sabe-se ainda que o presente que tinha à sua espera era um telémovel novo.

De acordo com o Daily Mail, o rapaz tailandês ficou realmente surpreendido depois de alguns familiares viajarem da China até à Tailândia para o verem e celebrarem, tardiamente, o aniversário em casa. Dom recebeu ainda um telemóvel como presente depois de ter saído com vida de toda a trágica aventura na gruta de Tham Luang, dado que o dispositivo antigo teria ficado perdido no complexo de cavernas.

O rapaz continua a ser o capitão da equipa de futebol "Javalis Selvagens", e já foi contactado para jogar em diversas equipas nacionais. No entanto, Dom vai fazer um curso para ser ordenado monge budista. O que vai acontecer com todos os que saíram da gruta, pois é tradição na Tailândia que quem sofre um infortúnio seja, provisorimante, ordenado como monge, para recuperar o espírito. A de atleta em suspenso fica assim suspensa por algumas semanas.