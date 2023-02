Rapper AKA assassinado a tiro à saída de um restaurante na África do Sul

O rapper Kiernan Forbes, conhecido por AKA, foi assassinado a tiro na noite de sexta-feira à saída de um restaurante em Durban, na África do Sul."É com grande tristeza que soubemos da morte do nosso amado filho de 35 anos", escreveram os pais do artista nas redes sociais.AKA era um dos rappers mais populares da África do Sul. Ganhou vários prémios e foi indicado uma vez como candidato ao MTV Europe Music Award.O compositor, cantor e produtor musical estava com um amigo quando foi baleado. "Terão sido abordados por dois suspeitos armados que atravessaram a rua e abriram fogo à queima-roupa", revelou a polícia em comunicado.