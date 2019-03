Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapper condenado a oito anos de prisão por filmar namorada a morrer durante seis horas

Ceon Broughton forneceu drogas alucinogénicas à companheira, em Inglaterra.

O rapper Ceon Broughton, mais conhecido por CEONRPG, de 30 anos, forneceu drogas alucinogénicas à namorada, Louella Fletcher-Michie, e filmou-a a morrer durante seis horas, tendo sido agora condenado a oito anos de prisão.



Segundo avança o jornal The Sun, a vítima acabou por morrer de overdose durante o festival de música britânico Bestival, em Dorset, Inglaterra, em 2017.



Inicialmente a vítima foi dada como desaparecida, mas o seu corpo foi encontrado pouco tempo depois do alerta, um dia antes de comemorar 25 anos de vida.



Segundo o advogado do rapper, Ceon Broughton não havia percebido que a namorada estaria em risco de vida. No entanto, o músico confessou que não contactou os serviços de emergência porque não queria ser preso.



De acordo com um médico, citado pelo mesmo jornal, a mulher teria 90% de hipóteses de sobreviver caso tivesse recebido ajuda médica mais cedo.