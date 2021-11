Raptor de Cleo vive obcecado por bonecas

O sequestrador da pequena Cleo Smith, a menina de 4 anos que ficou conhecida como ‘Maddie McCann australiana’ quando desapareceu, já foi acusado formalmente de rapto. A menina foi resgatada terça-feira pela polícia após 18 dias em cativeiro. Estava numa casa em Carnarvon, a cerca de 75 km do parque de campismo de onde desapareceu. Cleo já foi examinada no hospital e fisicamente está bem, tendo regressado a casa com a família que recebeu instruções de como conversar com a criança, preservando-lhe as memórias do que aconteceu. Aguarda-se a chegada de profissionais especializados em entrevistar crianças que passam por situações traumáticas.O homem, de 36 anos, identificado como Terence Darrell Kelly, é obcecado por bonecas, sobretudo bonecas Bratz, e tinha uma divisão em casa cheia de brinquedos. Segundo o Daily Mail, o homem, que vai ficar detido até nova audiência, a 6 de dezembro, tem vários perfis nas redes sociais com famílias imaginárias. Os vizinhos, porém, dizem que Kelly é um solitário, apesar de já ter sido visto a comprar fraldas.Antes de ser acusado, Kelly foi hospitalizado por duas vezes devido a ferimentos autoinfligidos, refere a Reuters. A polícia acredita que o homem agiu sozinho e não procura mais suspeitos. O PM australiano, Scott Morrison, já visitou a menina.