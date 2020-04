Recém-nascido com apenas cinco dias de vida morre vítima de coronavírus

Um recém-nascido, com apenas cinco dias de vida, morreu por coronavírus no hospital onde estava internado em Natal, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil.



O menino passa a ser o brasileiro mais jovem a morrer por causa da covid-19, que também já tinha morto outro bebé, uma menina de três meses, falecida dias atrás na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, igualmente no nordeste do país.

A mãe do menino deu entrada no hospital grávida de apenas 30 semanas e com um quadro agudo de hipertensão e diabetes e com dificuldade respiratória grave e outros sintomas de coronavírus. Os médicos tiveram de realizar o parto devido ao risco de vida do bebé e da mãe, apesar do pouco tempo de gestação, e o recém-nascido já veio ao mundo apresentando dificuldades respiratórias.

Após o parto, a mãe foi mandada para casa, para ficar em isolamento domiciliário à espera do resultado do teste de coronavírus, que até esta quarta-feira ainda não tinha sido divulgado. O recém-nascido ficou no hospital sob cuidados intensivos, mas cinco dias depois, esta terça-feira, não resistiu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que esta quarta-feira confirmou a morte do recém-nascido, está a investigar se o bebé contraiu coronavírus ainda no ventre da mãe ou após o parto. Com esta morte, o número de óbitos por coronavírus no estado do Rio Grande do Norte ascende a 11.

A Covid-19 costuma ser mais grave em pessoas acima dos 60 anos ou que tenham doenças pré-existentes, como pressão alta e diabetes, mas no Brasil está a atingir um número cada vez maior de crianças e bebés. Além do menino que faleceu em Natal e da menina que morreu no Ceará, em São Paulo e outras cidades do Brasil já há diversos casos confirmados de coronavírus em crianças de pouca idade e até em bebés de um, dois meses de vida.