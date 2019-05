Recém-nascido encontrado dentro de máquina de lavar

Um bebé recém-nascido foi encontrado dentro de uma máquina de lavar, com o cordão umbilical por cortar, esta quarta-feira,depois de ter sido abandonado no electrodoméstico, ao pé de uma loja de Krabi, no sul da Tailândia.

Sangduen Khaorueng, dona do estabelecimento da loja, avançou ao jornal The Mirror que tinha fechado a loja na sexta-feira, dia 03, e teria regressado ao local, na quarta-feira passada, quando se deparou com o choro do bebé.

A lojista, de 47 anos, ignorou inicialmente o barulho por pensar que vinha da casa dos vizinhos, até espreitar para o interior da máquina e se deparar com o recém-nascido que se encontrava embrulhado numa toalha.

As autoridades policiais e serviços de emergência chegaram ao local e após analisar o menino, chegaram à conclusão que se encontrava com fome, mas sem qualquer problema de saúde.

Os paramédicos acreditam que o bebé deverá ter cerca de cinco dias, de acordo com a mesma fonte.

As entidades responsáveis pelo caso estão à procura do paradeiro da mãe do recém-nascido e caso não tenha condições para recebê-lo, este será entregue a um orfanato.