Refugiada diz ter encontrado raptor do Daesh na Alemanha

Denúncia de jovem yazidi está a ser investigada.

Ashwaq Haji Hami, uma refugiada yazidi de 19 anos, revelou ter-se cruzado na Alemanha com o homem pertencente ao Daesh que a raptou em 2014.



As denúncias da iraquiana estão a ser levadas em conta e investigadas pelas autoridades alemãs que já referiram que, contudo, precisam ainda de mais informações sobre este caso.



"A jovem foi interrogada mas da informação [que prestou] não era suficientemente precisa", revelou a porta-voz dos procuradores alemães, citada pela Associated Press.



Ashwaq voltou para o seu país com medo, uma vez que temia ser de novo contactada pelo homem, Mohammed Rashid. A jovem conseguiu fugir das mãos do seu atacante.



"Eu reconheci a sua cara muito claramente e cada vez que o vir sou capaz de o reconhecer... por causa das vezes que nos batia. Via-o 24 horas por dia. Cada vez que o vir e em qualquer situação sou capaz de o identificar", disse.



O "encontro" entre os dois terá ocorrido no passado mês de fevereiro.