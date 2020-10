Regiões espanholas querem Estado de Emergência e recolher obrigatório para travar pandemia da Covid-19

Várias regiões espanholas querem que o governo declare Estado de Emergência e recolher obrigatório, para combater a pandemia do novo coronavírus.



As Astúrias, Castela-La-Mancha e o País Basco são algumas das dez regiões que pediram ao governo que lhes permita decretar restrições relativamente à movimentação da população.





à convocação de um Conselho de Ministros extraordinário, este domingo.



"Diria com quase toda a certeza que vai haver um. Mas ainda não foi convocado oficialmente", disse uma fonte do governo espanhol à Reuters.



A região de Valência já anunciou o recolher obrigatório, que entrará em vigor a partir de sábado à noite até dia nove de dezembro.



No entanto, há regiões que se opõem ao novo confinamento, como Madrid, onde está a vigorar o Estado de Emergência.



Espanha registou o maior número de infeções por Covid-19 na

Europa Ocidental. O total de casos subiu para 1.046.132 na sexta-feira, enquanto o número de mortos se aproxima de 38 mil.

O El País avança que o objetivo é levar