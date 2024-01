Registadas várias explosões perto do consulado dos EUA no Curdistão iraquiano

Foram registadas, esta segunda-feira, explosões em oito locais perto do consulado dos Estados Unidos da América em Erbil, no Curdistão iraquiano, segundo uma fonte de segurança iraniana, avança a ABC News. Não há registo de feridos.O ataque foi reivindicado pelo Corpo de Guardas da Revolução Iraniana, que afirmou ter usado mísseis balísticos e querer destruir a sede do Mossad (sede da agência nacional de inteligência de Israel).A violência dos bombardeamentos levou à interrupção do tráfego aéreo em Erbil. Perto do aeroporto foram abatidos três drones.Em atualização