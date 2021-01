Regulador brasileiro recebe primeiros pedidos para uso de emergência de vacinas contra a Covid-19

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orgão regulador brasileiro para medicamentos, recebeu esta sexta-feira os dois primeiros pedidos para uso de emergência de vacinas contra o coronavírus. Os dois pedidos foram feitos por dois respeitados laboratórios do país, o Instituto Butantan, de São Paulo, e a Fiocruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que desenvolveram imunizantes em parceria, respetivamente, com a China e a Inglaterra.



O primeiro pedido foi feito logo na manhã desta sexta pelo Butantan, que já começou a fabricar a Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Horas depois, a Fiocruz também fez um pedido semelhante, neste caso da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório Astrazeneca.





Os dois pedidos são para uso emergencial, ou seja, para imunização imediata apenas de grupos de alto risco, como profissionais de saúde, idosos e pessoas com doenças pré-existentes que possam potencializar casos de Covid-19. Pela legislação, a Anvisa tem dez dias corridos, contando sábados, domingos e feriados, para dar a resposta a esses pedidos.O Butantan é o único laboratório brasileiro que já possui doses de imunizante. O instituto recebeu desde o início de dezembro 10,8 milhões de doses da Coronavac, enviadas pelo Sinovac já prontas para uso, com as respetivas seringas e agulhas, e outros 46 milhões devem chegar em breve, além da producção própria feita em São Paulo, que pode chegar a um milhão de doses por dia.A Fiocruz ainda não tem nenhuma dose, mas o instituto já foi autorizado pelo governo central a importar dois milhões de doses da vacina da Astrazeneca produzidas na Índia, para início da vacinação. Até final do primeiro semestre, pelos cálculos da Fiocruz, o laboratório no Rio de Janeiro produzirá 100 milhões de doses, podendo entregar outros 110 milhões na segunda metade de 2021.O governo de São Paulo, comandado por João Dória, adversário político de Jair Bolsonaro, prevê iniciar a vacinação com a Coronavac no próximo dia 25 deste mês de Janeiro, tornando-se assim o primeiro estado brasileiro a imunizar a população. Bolsonaro, que fez de tudo para impedir o uso no Brasil da vacina fabricada em parceria com a China, ao não conseguir comprar nenhuma outra, fez esta quinta-feira às pressas um acordo de compra de 100 milhões de doses ao Instituto Butantan.Na tentativa de confiscar os 10,8 milhões de doses já existentes em São Paulo e impedir que o opositor João Dória comece a vacinação antes do governo central, que não tem qualquer data prevista nem plano preparado, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou que todas as doses existentes neste momento no Brasil foram requisitadas e passaram a ser propriedade do governo federal. Mas o Supremo Tribunal Federal deve impedir esse confisco, como já impediu medida semelhante sobre seringas e agulhas de estados e de cidades que o presidente mandou confiscar depois de não ter feito nada para adquirir as suas próprias.