Regulador de saúde dos EUA autoriza dose de reforço da vacina da Pfizer para pessoas com 65 ou mais anos

O regulador de saúde dos EUA (FDA - Food and Drug Administration) revelou esta quarta-feira que vai autorizar o uso de emergência da dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em pessoas com 65 anos ou mais, pessoas com alto risco de doença grave e pessoas cujos empregos as colocam em risco de infeção.

A decisão surge, de acordo com o organismo, após a consideração "das evidências científicas disponíveis e das deliberações de nosso comité consultivo de especialistas externos independentes".



Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) têm discutido os reforços da vacina e vão reunir esta quinta-feira para debater a decisão da FDA. Posteriormente, o organismo deverá dar o seu parecer sobre a autorização.



De acordo com dados do CDC, cerca de 2,3 milhões de norte-americanos já receberam a terceira dose da vacina da Pfizer.