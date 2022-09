Rei Carlos III de Inglaterra reúne hoje com primeira-ministra e fala ao país

O Rei Carlos III regressa esta sexta-feira a Londres, de Balmoral, na Escócia, onde a mãe, rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos, para ter a primeira audiência em funções com a primeira-ministra britânica Liz Truss.

O novo monarca britânico e a rainha consorte, Camilla, pernoitaram no Castelo de Balmoral, onde a Rainha morreu aos 96 anos de idade, supervisionada por médicos e rodeada por membros da família real.

Espera-se que o Carlos III se encontre com Truss na chegada a Londres, bem como com o marechal Conde Edward Fitzalan-Howard, o responsável pela preparação funeral da sua mãe e da proclamação do rei, a fim de aprovar o horário para os próximos dias.