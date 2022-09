Príncipe à espera para ser rei desde que nasceu torna-se Carlos III

O sucessor da rainha Isabel II de Inglaterra será o seu filho Carlos, o ex-príncipe de Gales, e terá a denominação de rei D. Carlos III, anunciou a nova primeira-ministra britânica Liz Truss esta quinta-feira.Liz Truss assinalou uma "nova era" com a sucessão ao trono do rei D. Carlos III: "Hoje a Coroa passa - como já o faz há mais de mil anos - ao nosso novo monarca, o nosso novo Chefe de Estado: Sua Majestade, o Rei Carlos III"."Oferecemos-lhe a nossa lealdade e devoção, tal como a sua mãe tanto dedicou a tantos durante tanto tempo. E com o passar da segunda era Elizabetana, inauguramos uma nova era na magnífica história do nosso grande país - exactamente como Sua Majestade teria desejado - dizendo as palavras "Deus salve o Rei", finalizou Liz Truss.