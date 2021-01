Rei de Espanha felicita Marcelo por reeleição e conversam sobre evolução da Covid-19

O rei de Espanha, Felipe VI, felicitou hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua reeleição no domingo, numa conversa telefónica em que abordaram a situação da covid-19 e os seus efeitos nos dois países.

Segundo uma nota publicada portal da Presidência da República na Internet, os dois chefes de Estado falaram "esta tarde ao telefone".

"O monarca espanhol ligou para felicitar Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição, tendo conversado sobre a situação nos dois países, nomeadamente face à evolução da pandemia e à crise económica e social que está a provocar", lê-se nesta nota.

Marcelo Rebelo de Sousa também recebeu hoje um telefonema do seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, que o felicitou pela sua reeleição e com quem falou sobre a pandemia de covid-19.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, "os dois estadistas tiveram uma longa conversa sobre a situação pandémica e seus efeitos sociais e económicos na Europa, bem como sobre as relações bilaterais, tendo combinado desenvolver este contacto num futuro próximo".

Hoje, questionado pelos jornalistas se Portugal vai pedir ajuda internacional para o acolhimento de doentes covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Dos dados que conheço, não há, neste instante, razão que determine uma ideia de alarme social quanto à necessidade de recurso a ajuda internacional".

O Presidente da República, que falava no final de uma visita ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, referiu contudo que, "como aconteceu no passado, dentro da União Europeia, com países e economias as mais diversas e mais ricas", existe "essa colaboração".

"E há a disponibilidade de países amigos para ajudarem, como foram ajudadas no passado. Mas isso, naturalmente, é matéria que o Governo esclarecerá, se for necessário esclarecer, no momento em que for necessário esclarecer", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República com 2.533.787 votos, correspondentes a 60,70% do total de votos expressos, nas eleições presidenciais de domingo, em que a socialista Ana Gomes ficou em segundo lugar, com 12,97%, e aproximadamente 496 mil votos.

O chefe de Estado conseguiu uma votação reforçada, com mais cerca de 119 mil votos do que na sua eleição em 2016, e obteve a terceira maior percentagem em eleições presidenciais em democracia em Portugal e a segunda maior numa reeleição.

Estão contabilizados os votos de todas as 3.092 freguesias e de 96 consulados, faltando apurar os resultados de três consulados.

Em Portugal, já morreram 11.012 doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 653 mil casos de infeção, de acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS). Hoje foi divulgado um novo máximo de 291 mortes em 24 horas.