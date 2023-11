“Prometo cumprir fielmente as funções de presidente do Governo, com lealdade ao rei e respeito pela Constituição”. Foi deste modo que Pedro Sánchez completou na sexta-feira, no Palácio da Zarzuela, diante de Filipe VI, a última etapa da sua investidura, um dia depois de ter sido reeleito como primeiro-ministro espanhol no Congresso.









