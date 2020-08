Reino Unido pede "investigação completa e transparente" sobre envenenamento do opositor russo Navalny

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu hoje uma "investigação completa e transparente" ao envenenamento do opositor russo Alexei Navalny, juntando-se aos apelos da União Europeia (UE), Estados Unidos, Alemanha e França.

"O envenenamento de Alexei @navalny chocou o mundo. O Reino Unido está solidário com ele e com a sua família. É precisa uma investigação completa e transparente ao que aconteceu. Os perpetradores devem ser responsabilizados e o Reino Unido vai juntar-se aos esforços internacionais para garantir que é feita justiça", escreveu Boris Johnson no Twitter.

Principal opositor do Presidente russo Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, está internado desde 20 de agosto em coma, primeiro num hospital de Omsk, na Sibéria, e desde sábado num hospital de Berlim.