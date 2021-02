O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, preconizou esta segunda-feira um alívio do confinamento “cauteloso, mas irreversível”, agora que mais de 15 milhões de pessoas no Reino Unido receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid.“Temos de ser muito prudentes e o que queremos ver é um progresso cauteloso, mas irreversível, e penso que é isso que a população e as pessoas de todo o país vão querer ver”, disse, durante uma visita ao Orpington Health and Wellbeing Centre, em Londres.