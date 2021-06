Reino Unido vai doar excedente de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19

O Reino Unido vai doar 100 milhões de vacinas anti-Covid-19 excedentes, das quais 25 milhões até ao final de 2021, vai anunciar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na sexta-feira para coincidir com a abertura da cimeira do G7.

A novidade chega no dia em que a Casa Branca confirmou que os Estados Unidos vão comprar 500 milhões de doses da vacina Pfizer para serem distribuídas por 92 países desfavorecidos, 200 milhões das quais até ao final do ano e as restantes na primeira metade de 2022.

Na semana passada, Johnson pediu a outros líderes do G7 que ajudassem a vacinar o mundo inteiro até ao final de 2022, esperando que na cimeira sejam feitos compromissos de fornecer pelo menos mil milhões de doses, seja por donativos de excedentes ou financiamento.