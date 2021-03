Relação sexual com o marido acaba de forma trágica para jovem de 18 anos

Uma jovem de 18 anos morreu durante a relação sexual com o marido, em São Paulo, no Brasil, na madrugada desta quinta-feira. Segundo consta no registo da ocorrência, a jovem terá desmaiado durante o ato sexual com o marido, de 19 anos, conforme o próprio contou à polícia. Apesar das equipas de emergência terem sido chamadas pouco depois do acontecimento, Vitória Castro foi declarada morta ainda na residência.

Ao que o portal G1 apurou, as autoridades foram chamadas à casa e à chegada encontraram o pai da vítima que contou que o genro lhe ligou a pedir ajuda após a jovem ter desmaiado.

A vítima não aparentava ter marcas de agressão e o marido deu conta de que após se terem envolvido sexualmente no quarto, os dois seguiram para a casa de banho e quando estavam a meio da segunda relação sexual, a jovem suspirou e desmaiou a seguir.

De acordo com as autoridades, o pai da jovem informou que Vitória tinha sido mãe recentemente e que o neto tem apenas dois meses. Foram solicitados exames periciais e a morte foi registada como suspeita, avança o portal G1.