O muito aguardado relatório da investigação da alta funcionária Sue Gray às festas do governo britânico durante o confinamento foi finalmente revelado. No texto ontem divulgado, em versão incompleta, por pedido expresso da polícia, Gray condena a conduta do executivo do PM Boris Johnson e salienta que “alguns dos comportamentos das festas são difíceis de justificar num cenário de pandemia, quando o governo pedia aos cidadãos para aceitarem restrições duras nas suas vidas”.