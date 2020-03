Remédio caseiro fatal para casal que tentava curar coronavírus

Um homem do estado do Arizona, nos EUA, morreu e a mulher está a lutar pela vida no hospital depois de, no passado domingo, ambos se terem tentado auto-medicar contra o coronavírus com uma substância utilizada para a limpeza de aquários.O casal tomou um popular aditivo que tem o mesmo ingrediente ativo que um medicamento contra a malária. Conhecida como fosfato de cloroquina, a droga foi utilizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante vários briefings na Casa Branca sobre a pandemia de coronavírus, como um potencial tratamento para a Covid-19.O casal, com mais de 60 anos, sentiu rapidamente os efeitos secundários do medicamente que incluíram náuseas e vómitos, revela o The New York Times.O homem acabou por morrer de paragem cardíaca e a mulher esteve a lutar pela vida até esta segunda-feira, o seu estado de saúde estabilizou.Segundo um diretor médico do Centro de Informações sobre Intoxicações e Drogas, o casal terá lido sobre o fosfato de cloroquina na Internet e acabou por seguir informações falsas que apontavam para a eficiência do remédio na cura para o coronavírus.